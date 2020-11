Stiri pe aceeasi tema

- Crucea Rosie Romana deruleaza o campanie de informare privind preventia imbolnavirii de COVID-19, finantata de United States Agency for International Development (USAID), prin intermediul apelului global al Federatiei Internationale de Cruce Rosie si Semiluna Rosie.

- Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) anunța lansarea unei noi campanii de informare și educare cu privire la pensiile private – „Afla online cați bani ai strans la pensia privata!”. Campania iși propune creșterea gradului de conștientizare a romanilor cu privire la drepturile…

- Cel putin 111 persoane au murit si alte 20 au fost date disparute in centrul Vietnamului dupa inundatiile si alunecarile de teren produse in ultimele doua saptamani, au anuntat autoritatile miercuri, o alta furtuna urmand sa loveasca teritoriul tarii in weekend, informeaza AFP. Circa 178.000 de locuinte…

- Vineri, 25 septembrie, este ultima zi de campanie electorala pentru alegerile locale, aceasta urmand sa se incheie sambata, la ora 7:00. Campania electorala la Alegeri locale 2020 a inceput pe 28 august si s-a desfasurat in conditii speciale, din cauza pandemiei de Covid-19. Ultima zi de campanie se…

- Federatia Internationala a Societatilor de Cruce Rosie si Semiluna Rosie (IFRC) atrage atentia ca pandemia de COVID-19 favorizeaza discriminarea comunitatilor vulnerabile in Asia, inclusiv a migrantilor si strainilor, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Agentia umanitara a intervievat 5.000…

- Evacuarea miilor de migranti de pe insula Lesbos, unde tabara Moria, cea mai mare din Grecia, a fost distrusa de incendii, "este un imperativ umanitar", a declarat joi presedintele Federatiei Internationale a Societatilor de Cruce Rosie si Semiluna Rosie, informeaza AFP,

- Camera Deputatilor a adoptat marti, decizional, proiectul de lege care aproba OUG 63/2020 pentru organizarea si desfasurarea unor campanii de informare publica in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea COVID-19. Astfel, sumele neutilizate la nivel local in campania de informare…