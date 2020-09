Stiri pe aceeasi tema

- Timisoara va avea in viitorul apropiat o banca pentru alimente. Este vorba, mai precis, despre un centru de colectare, depozitare si redistribuire gratuita... The post Timisoara va avea o banca pentru alimente. Hrana si produse de igiena, colectate prin donatii, pentru nevoiasi appeared first on Renasterea…

- Voluntarii Crucii Roșii au amplasat 6 urne cu rolul de a colecta donații in bani, precum și un coș pentru alimente. Proiectul umanitar Banca de Alimente a fost lansat de Crucea Rosie Romana in anul 2009 ca o soluție imediata de ajutorare a persoanelor fara venituri sau cu venituri foarte mici The post…

- Banca de Alimente, proiect inițiat de Misiunea Diaconia a Mitropoliei Basarabiei, a incheiat primul parteneriat cu un mare lanț de magazine din Republica Moldova. Proiectul vizeaza prevenirea risipei de alimente prin redistribuirea lor catre persoane vulnerabile social, potrivit basilica.ro.Kaufland…

- Kaufland Moldova este primul partener din retail al noului proiect marca Misiunea Sociala „Diaconia” - Banca de Alimente. In cadrul acestui proiect, se vor colecta, depozita si distribui catre persoanele și familiile social-vulnerabile, organizații nonguvernamentale, cantine și centre sociale, produse…

- Nicu Marcu, Presedintele Autoritatii de Supraveghere Financiara a declarat: " In contextul masurilor promovate pentru dezvoltarea pietei de capital din Romania, Autoritatea de Supraveghere Financiara, in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice, va derula proiectul privind „Strategia nationala pentru…

- Este un moment de solidaritate, in care oricine poate pune umarul in lupta cu inamicul invizibil COVID-19. Suntem increzatori ca impreuna vom traversa aceasta perioada, mai puternici si mai uniti.In aceste momente dificile pentru sistemul medical, pentru fiecare dintre cetateni, Crucea Rosie Dambovita…

- „Transforma deseurile in energie!” este titlul initiativei Recolamp, o campanie de responsabilitate sociala si de colectare selectiva a deseurilor din echipamente de iluminat prin care becurile arse colectate capata valoare pentru sustinerea unor cauze sociale. Primul proiect sprijinit este „Banca de…

- Guvernul Republicii Moldova a aprobat Acordul-cadru de imprumut cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei in valoare de 70 de milioane de euro. Creditul va fi utilizat pentru acoperirea necesitaților combaterii COVID-19. Proiectul va fi structurat in doua componente. Prima se refera la suportul pentru…