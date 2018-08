Stiri pe aceeasi tema

- Un val de caldura din Coreea de Nord a dus la uscarea pe camp a culturilor, in special a celor de orez, porumb, cu ”posibile efecte catastrofice”, au transmis vineri organizațiile Crucea Roșie și Semiluna Roșie, potrivit Reuters.

- Ultimele luni in Germania au fost cele mai calde de cand se masoara temperaturile, in 1881, iar drept urmare, fabricile de bere au putut observa o crestere semnificativa a vanzarilor, scrie BBC. Temperaturile din iunie au fost cu 2,4 grade Celsius peste medie iar in iulie cu 3,3 grade mai sus. Astfel,…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, prezenta la Centrul de Transfuzie Sanguina Bucuresti, a tras un semnal de alarma privind criza de sange. „In general, in lunile de vara, Bucurestiul si nu numai se confrunta cu o majora criza de sange. Este vorba de perioada concediilor, sunt multe accidente rutiere,…

- Azaisprezece E›Aƒri din UE au luat parte la minisummitul informal de duminicAƒ privind migraE›ia, care s-a desfAƒE™urat la Bruxelles E™i care a fost prezidat de preE™edintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker.

- Modificarile aduse Codului de Procedura Penala au creat nemultumiri in randul celor care aplica legea, considerand ca multe articole vor duce la reducerea atributiilor, in special a procurorilor. De asemenea, modificarile sunt criticate si de opozitie, dar si de o parte a societatii civile."Cum…

- Este ceva greu de inteles in povestea care l-a facut pe premierul desemnat Giuseppe Conte sa renunte la mandat. O sfidare fata de respectul institutional care i se datoreaza presedintelui tarii, bunului simt politic, temerilor in crestere fata de riscurile economice si financiare la care tara poate…