Stiri pe aceeasi tema

- Prabușirea unei școli in centrul Nigeriei, vineri, in timpul examenelor s-a soldat cu cel putin 21 de morți, majoritatea elevi, și 69 de raniți, au informat Crucea Rosie si mai mulți martori, potrivit AFP, citata de Agerpres.Tragedia care a lovit scoala Saint Academy din Jos, capitala statului Plateau,…

- Ziua Crucii Rosii Romane este marcata, anual, la 4 iulie, data la care in 1876 s-a infiintat Societatea de Cruce Rosie din Romania si a primit recunoasterea Comitetului International al Crucii Rosii. Societatea de Cruce Roșie Gorj a instalat joi un cort in centrul orașului Targu Jiu, langa sediul Direcției…

- Anul școlar 2024-2025. Data la care incep cursurile in toamna și cate zile de vacanța vor avea elevii. Calendar Anul școlar 2024-2025. Elevii vor avea 36 de saptamani de școala, in anul școlar urmator. Au fost stabilite și perioadele de vacanța, intre modulele de cursuri. Prima zi de cursuri in anul…

- Societatea de transport urban de calatori, TUP Turda, a anunțat programul dupa care vor circula autobuzele societații, luni 24 iunie, care este zi libera, fiind a doua zi de Rusalii. ”In data de 24.06.2024 mijloacele de transport in comun vor circula conform programului de transport pentru zilele de…

- Potrivit termene.ro, societatea are sediul in Constanta, pe Aleea Cameliei nr. 2A, obiectivul de activitate este "comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate" si anul infiintarii este 1995 In societatea Magazin Constanta Impex Star SRL, asociatii Semat Ibraim si Sagit Ibraim au hotarat…

- Deși cei mai mulți dintre angajați au reluat lucrul, dupa minivacanța de Paște, de marți, elevii se vor intoarce la școala miercuri, pe 8 mai. Scolile isi reiau cursurile intrand in modulul 5, ultimul din acest an scolar. Acesta se va incheia pe 21 iunie, cand va incepe vacanta de vara. In acest modul,…

- Societatea de Transport Public S.A. Alba Iulia iși adapteaza programul de transport cu prilejul Sarbatorii de Paști si a zilei de 1 Mai. In aceasta perioada vor fi acoperite toate traseele, iar programul de circulație al Societații de Transport Public S.A. Alba Iulia, pentru perioada 01.05-06.05.2024,…

- Societatea de Transport Public S.A. Alba Iulia iși adapteaza programul de transport cu prilejul Sarbatorii de Paști si a zilei de 1 Mai. In aceasta perioada vor fi acoperite toate traseele, iar programul de circulație al Societații de Transport Public S.A. Alba Iulia, pentru perioada 01.05-06.05.2024,…