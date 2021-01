Continua activitațile de informare desfașurate de echipa Crucii Roșii Bacau, in special in mediul rural, in vederea limitarii infectarii cu virusul SARS-COV-2. Recent, voluntarii implicați au discutat cu elevii și cadrele didactice din Școala Gimnaziala Tisa-Silvestri, din comuna Odobești despre importanța respectarii unei rutine zilnice in aceasta perioada, a unei alimentații sanatoase, dar și despre […] Articolul Crucea Roșie Bacau se implica in activitați de informare privind limitarea infectarii cu virusul SARS-CoV-2 in școli apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .