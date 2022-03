Stiri pe aceeasi tema

Consiliul Judetean (CJ) Maramures a alocat din bugetul propriu 1,5 milioane lei organizatiilor nonguvernamentale implicate in sustinerea refugiatilor din Ucraina, a informat, marti seara, presedintele institutiei, Ionel Bogdan.

Milioane de opere de arta si monumente sunt in pericol in urma invaziei militare a Rusiei in Ucraina, dupa ce un muzeu ar fi fost deja distrus, a avertizat organizatia globala din domeniul artei Getty, potrivit site-ului publicatiei The Guardian, citat de Agerpres.

Ministrul Apararii din Ucraina, Oleksii Reznikov, a anunțat luni ca fiecare soldat rus care preda armele va primi 5 milioane de ruble și amnistie totala.

Guvernul ceh a aprobat sambata trimiterea de arme si munitii in valoare de 188 de milioane de coroane cehesti (peste 7,6 milioane de euro), pentru a ajuta Ucraina sa se apere impotriva atacului rus, a anuntat Ministerul Apararii al Republicii Cehe, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.

Analistul politic Cozmin Gușa susține ca Romania pozeaza in carne de tun in plin conflict militar dintre Rusia și Ucraina. Gușa atenționeaza ca Rusia nu avea nevoie de acest conflict militar, insa ca SUA profita din plin de razboiul din Ucraina.

Vicepresedintele Statelor Unite Kamala Harris a declarat ca ar putea exista un impact asupra preturilor energiei platite de consumatorii americani din cauza tensiunilor continue dintre Rusia si Ucraina, adaugand ca guvernul SUA lucreaza pentru a atenua efectele, transmite Reuters

Presedintele rus Vladimir Putin s-a plans, duminica, in timpul unei discutii cu omologul francez Emmanuel Macron, de "provocarile" ucrainenilor in agravarea conflictului cu separatistii din estul Ucrainei, precizand ca ar vrea sa se intensifice eforturile diplomatice pentru rezolvarea conflictului,

Egipt, cel mai mare importator de grau din lume, incearca sa-si diversifice furnizorii de grau in contextul conflictului dintre Ucraina si Rusia, doi dintre principalii exportatori ai sai, potrivit unor surse citate de agentia EFE.