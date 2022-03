Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul International al Crucii Rosii (ICRC) a anuntat ca a esuat si tentativa de duminica de evacuare a civililor din Mariupol, la fel ca sambata. “Oamenii traiesc in teroare in Mariupol, disperati sa fie in siguranta. Tentativa de astazi de incepere a evacuarii a aproximativ 200.000 de oameni a…

- Primaria din orașul Mariupol anunța ca s-a format cordonul umanitar, iar cetațenii vor fi evacuați din oraș incepand cu ora 12.00 (ora locala).

- Comitetul International al Crucii Rosii (CICR) a descris sambata situatia din orasul Mariupol ca fiind "sfasietoare", dupa ce evacuarea locuitorilor a fost amanata, si a cerut partilor implicate in conflict sa protejeze civilii din Ucraina, indiferent daca exista sau nu un coridor umanitar, relateaza…

- Evacuarea civililor din Mariupol a fost amanata, deoarece nu s-a respectat acordul de incetare a focului pentru coridoare umanitare.

- Vicepresedintele SUA, Kamala Harris, va efectua vizite in Polonia si Romania, in perioada 9-11 martie, pentru a demonstra sustinerea Washingtonului pentru aliatii de pe flancul estic al NATO, in contextul invaziei ruse in Ucraina, anunta Casa Alba, anunța Mediafax.

- Viceprimarul din Mariupol, Serghei Orlov, ii indeamna pe liderii NATO sa trimita trupe in Ucraina, afirmand ca Rusia nu se va opri pana cand nu va transforma tara intr-un "desert si nu va ucide multi civili", informeaza BBC, conform news.ro.

- O inregistrare video postata miercuri pe social media de un consilier al ministrului de interne ucrainean arata o persoana imbracata in civil care se apropie de un tanc si apoi ridica si flutura drapele ucrainene, strigand 'Glorie Ucrainei!'', relateaza Reuters, conform Agerpres.

- Postul Russia Today nu se mai transmite in spatiul audiovizual romanesc, a informat, luni, Consiliul National al Audiovizualului, precizand ca a demarat controale la distribuitorii de servicii din teritoriu pentru a se asigura ca niciun post din Federatia Rusa nu mai este retransmis in tara noastra.…