- Autoritatile ucrainene din orasul Mariupol, asediat de forte ruse, au anunțat, joi, ca peste 80% din „parcul de locuințe” a fost distrus de bombardamente, transmite AFP. Potrivit autoritaților locale, 30.000 de persoane au fost evacuate din oraș in decurs de o saptamana, iar peste 350.000 de oameni…

- Razboi in Ucraina, ziua 22. Kievul este sub bombardamentul rusilor. Mai multe blocuri de locuinte au fost lovite de obuze. Din orașul port Mariupol de la sud, țintit fara incetare de bombardamentele rusești in ultimele doua saptamani, peste 30.000 de oameni au fugit deja. Mariupol se confrunta cu cea…

- In cea de-a 15-a zi de la invadarea Ucrainei de catre Rusia, continua bombardamentele in mai multe orașe. Aseara, o maternitate din Mariupol a fost ținta rușilor, iar mai multe femei gravide au fost ranite. 17 persoane au fost ranite dupa lovitura aeriana a Rusiei care ar fi lovit spitalul de copii…

- Comitetul International al Crucii Rosii a anunțat ca un coridor de evacuare a civililor din orașul-port Mariupol era "minata". Ucraina și Rusia s-au acuzat reciproc de incalcarea conditiilor de evacuare.

- Comitetul International al Crucii Rosii (CICR), a transmis ca pe unul dintre culoarele umanitare, prin care trebuiau evacuați civilii din Mariupol, se aflau mine. Anunțul a fost facut dupa ce operațiunile de evacuare au eșuat, de mai multe ori, noteaza News.ro. ”Problema sau provocarea este ca cele…

- Comitetul International al Crucii Rosii (ICRC) a anuntat ca a esuat si tentativa de duminica de evacuare a civililor din Mariupol, la fel ca sambata. “Oamenii traiesc in teroare in Mariupol, disperati sa fie in siguranta. Tentativa de astazi de incepere a evacuarii a aproximativ 200.000 de oameni a…

- Diplomatii americani ramasi in Ucraina au fost mutati in Polonia din motive de securitate, a anuntat secretarul de Stat american Antony Blinken, dupa ce Rusia a anuntat ca trimite trupe in regiunile separatiste proruse din Donbas, in estul Ucrainei, relateaza AFP. ”Din motive de securitate, personalul…

- Klaus Iohannis a participat, vineri seara, la o teleconferința cu liderii UE NATO, condusa de Joe Biden, pe tema crizei din Ucraina și tensiunilor uriașe cu Rusia din aceste momente. La final, șeful statului a transmis ca situația de securitate continua sa fie critica. ”Apel de coordonare important…