Ați auzit de Crucea Galbena din Deva? Este o echipa de asistenți medicali și ingrijitori care acorda ingrijiri, evident, medicale la domiciliu persoanelor care au platit asigurari de sanatate și care, pentru ca sunt in varsta sau in stare grava, nu se pot deplasa la un spital sau la un cabinet medical. Cei peste o suta de angajați administreaza tratamente doar dupa prescriptiile medicilor. In principal, fac injecții, schimba pansamente, pun perfuzii oncologice, schimba pampersul bolnavilor și, in plus, fac și menaj ușor. Crucea Galbena a fost inființata acum 11 ani de Monalisa Panaitescu, aceasta…