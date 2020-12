Violeta Stoica Turiștii care au participat, de Sfantul Andrei, la ceremonialul religios de resfințire a Crucii Eroilor Neamului de pe Varful Caraiman au avut posibilitatea sa intre și in zona spațiului expozițional al monumentului aflat la altitudinea de 2291 de metri. In grupuri de cate zece persoane, vizitatorii au avut ocazia sa vada imagini de arhiva cu istoria Crucii Caraiman, care a ajuns, in anul 2013, in Cartea Recordurilor drept cea mai inalta cruce aflata la cea mai mare altitudine, pe Muntele Caraiman din Munții Bucegi ai Carpaților de Sud ai Romaniei. Pe 30 noiembrie, de Sfantul Andrei,…