Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de groaza pentru familia Denisei Raducu! Mormantul cantareței a luat foc in dupa amiaza zilei de 2 ianuarie. Locul de veci al regretatei artiste a ars aproape in intregime, iar focul a distrus darurile lasate de familie și admiratorii cantareței de muzica de petrecere. Totul ar fi plecat de la…

- Mormantul cantareței Denisa Raducu a luat foc in dupa amiaza zilei de 2 ianuarie. Locul de veci al regretatei artiste a ars aproape in intregime, iar focul a distrus darurile lasate de familie și prieteni.

- La doar o zi dupa ce a anunțat suspendarea provizorie pentru 19 sportive, Comisia de Disciplina a FRH a revenit și a ridicat pedeapsa la doua dintre handbalistele celor de la Corona Brașov. Comisia de Disciplina a Federației Romane de Handbal intrunita in ședința extraordinara azi, 5 decembrie, a ridicat…

- Denisa Raducu a avut parte de un destin tragic. A murit la numai 27 de ani, doborata de o boala crancena, fix atunci cand parea ca avea tot viitorul inainte. Durerea lasata in urma ei nu se lasa indepartata, iar asta se poate vedea clar in felul in care arata mormantul artistei.

- Dana Nalbaru este o femeie implinita. Vedeta are o cariera de succes și o familie extrem de frumoasa. Recent, fanii au avut ocazia sa se bucure alaturi de Sofia, fiica cea mare, careia i-a facut o surpriza de proporții. Fata nu a putut sa-și stapaneasca emoțiile și a izbucnit in plans.

- Un vis dupa un pelerinaj la mormantul lui Arsenie Boca l-a indemnat sa faca un gest impresionant. Constructia, din lemn, este cea mai inalta din Europa si este considerata, prin structura, unica in lume. Crucea uriasa a fost sfintita de mai multi preoti.

- George Tabuia, fost ofițer al Direcției Naționale Anticorupție de la Serviciul Județean Arad, a fost pus sub control judiciar pe o perioada de 60 de zile, fiind inculpat oficial pentru infracțiunea de șantaj. George Tabuia a fost filmat joi in curtea Inspectoratului de Poliție Arad plangand, in timp…

- Caz incredibil deslusit de justitia ieseana, care a condamnat la 12 ani de inchisoare un barbat de 50 de ani cercetat pentru omor. Stefan Caraghin si-a ucis propriul tata, folosindu-se de metode specifice luptelor greco-romane. Ulterior, a pozat in fiu indoliat, pentru a scapa de repercusiuni.