Crucea cu flori de glod mental, sau „Aproxilipsa după popa Sturzu” Cu ocazia marelui bilci pravoslabnic zis „Hramul Sfintei Paraschi(e)va”, purtatorul de vorbe adinci al mitropoliei bahluviene a fost intrebat de ziariștii necurați, ispititori in numele Satanii, ce ii sfatuiește biserica pe cei care pupa, fara masca sanitara, cutia cu oasele raposatei fete din ținuturile elinești. Iata ce a raspuns prea-cuviosul și prea-ințeleptul preot & vestitor de adevar : ” Sunt unii pelerini care, intr-adevar, isi dau masca jos si saruta moastele. Este un act de credinta si nu putem interveni in relatia omului cu Dumnezeu si cu sfintii lui. Noi nu ii sfatuim in nici un fel.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

