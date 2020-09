Crucea Caraiman a fost luminată, în onoarea eroilor români, la 92 de ani de la inaugurarea monumentului! Violeta Stoica Unul dintre cele mai cunoscute monumente inchinate eroilor neamului romanesc – Crucea Eroilor de pe Varful Caraiman – aflat acum intr-un amplu proces de restaurare, a fost luminat luni seara, la 92 de ani de la inaugurare și chiar de sarbatoarea religioasa a Inalțarii Sfintei Cruci! Pe cerul Bușteniului a aparut crucea stralucind intr-o lumina albastra, moment mult așteptat atat de catre locuitorii orașului, cat și de romanii care aflasera, cu cateva ore inainte, despre probele care urmau sa aiba loc la instalația electrica a Crucii Eroilor, un sistem refacut pe circa trei kilometri,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

