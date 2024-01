Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de gospodari din Parohia „Sf. Ierarh Nicolae" Ciumarna a pregatit, impreuna cu preotul Dan Ceredeev, parohul biserici, pentru al șaptelea an consecutiv, o masa imbelșugata pentru „bunicii" de la Caminul pentru Persoane Varstnice Solca.Nu au lipsit bucatele cu ...

- O biserica dintr-un catun din Italia a creat controverse prin prezentarea unei scene a nașterii lui Iisus care include doua mame in locul figurilor tradiționale ale Mariei și lui Iosif. Acest gest a starnit nemulțumire in randul catolicilor conservatori și politicienilor italieni. Scenele tradiționale…

- ,,Andrei Șaguna a fost un dangat de clopot care a trezit din amorțire conștiinte și destine, a redat speranțe și vigoare, a pus plugul in brazda și a desțelenit ceea ce amenința sa devina parloaga’’. (Antonie Plamadeala) ANASTASIA ȘAGUNA Se cuvine sa vestim cu toata staruința, meritul deosebit al acestei…

- La parada militara din organizata in Suceava de Ziua Naționala participa militari din Bistrița, Bacau și Botoșani. Potrivit unui comunicat de presa transmis de comandantul Garnizoanei Suceava, locotenent colonel Vasile Chirap, incepand cu ora 10:00, pe bulevardul Ana Ipatescu va avea loc un ceremonial…

- Demersul Ambulanței pentru Monumente Salaj privind determinarea vechimii bisericilor de lemn din județul nostru a scos la iveala rezultate surprinzatoare. Cel puțin in cazul bisericii de lemn dins atul Ciumarna, rezultatul este, intr-adevar, deosebit. Potrivit coordonatorilor proiectului, pana la momentul…

- Perioada Sarbatorilor de Craciun va fi una speciala la Manastirea Pantocrator din Draganești-Vlașca, județul Teleorman: in perioada 22-28 decembrie 2023, la sfantul așezamant vor fi aduse spre inchinare darurile oferite de cei trei magi de la Rasarit Pruncului Iisus in ieslea de la Betleem. „Cei trei…

- Va informam ca in perioada urmatoare se vor executa masuratori cadastrale gratuite la terenurile din intravilan și extravilan in satul Podu Rizii și anume: - Str. Principala, partea cu numerele pare; - Str. Bisericii; -Str. Aleea Damboviței; - Terenurile arabile din Tarlaua 32 si T 39; - Terenurile…

- Preafericitul Parinte Patriarh Daniel transmite un mesaj de compasiune Patriarhului Teofil al III-lea al Ierusalimului in urma evenimentul devastator din ziua de 20 octombrie 2023, care a avut loc in incinta bisericii Sfantul Porfirie din orașul Gaza, in care și-au pierdut viața cel puțin 18 oameni,…