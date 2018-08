Crowdfunding in Romania: 2 povesti care au inregistrat campanii de succes si ce poti invata din ele

Stiri pe aceeasi tema

- FESTIVAL… Serile Filmului Romanesc continua azi, de la ora 21:45, in Teatrul de Vara, cu documentarul “Romania neimblanzita”. Pana atunci, insa, vasluienii sunt invitati sa participe la cateva activitati culturale interactive. La ora 18:00, in Parcul Copou, Delia Calancia, cea mai tanara autoare de…

- Ultimele zile au fost, fara indoiala, de foc pentru milioane de oameni din vestul Europei, care s-au confruntat cu temperaturi record, ce au trecut de 40 de grade. De curand au fost 38 de grade in Olanda, 44 in Rusia eurpeana, iar in Grecia erau anunțate aproape 50 de grade. Totuși, de cand sunt masurate…

- AU AVUT CURAJ… Fondurile europene nerambursabile alocate sectorului agricol, prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020, au contribuit la mai multe povesti de succes in judetul Vaslui. Alexandru Ilas este unul din fermierii locali care au reusit sa acceseze un proiect european in…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, s-a intalnit miercuri, 27 iunie 2018, cu o delegație de experți ai Comisiei Europene, aflați in vizita de informare la București. Discuțiile s-au axat pe evoluția procesului de pregatire privind preluarea de catre Romania a Președinției…

- Industria vestimentara pentru copii - pe cat de infloritoare, pe atat de competitiva. Intr-o piata cu aproape 1000 de business-uri inregistrate in acest domeniu, cum reuseste un brand autohton nu doar sa supravietuiasca, ci sa faca si profit? Pentru a afla mai multe pe aceasta tema, am stat…

- Piata auto romaneasca a inregistrat o crestere de 43% Foto: Arhiva. Înmatricularile de masini noi în Uniunea Europeana au crescut cu 0,8% în mai, la 1.390.000 de vehicule. România a raportat cel mai semnificativ avans, potrivit datelor Asociatiei Constructorilor…

- Romania nu este nici prima si nu va fi nici ultima tara in care sistemul de pensii private este 'ingropat' de catre un Guvern, Chille, Argentina, Ungaria si Polonia aflandu-se de asemenea pe lista statelor care au ales desfiintarea integrala sau...

- Date alarmante facute publice de senatorul PNL Florin Citu. Acesta a facut public pe Facebook faptul ca deficitul bugetar al Romaniei a atins un nivel record.Citeste si: Carduri nefunctionale! Anuntul care va afecta toti clientii unei banci din Romania "Piata (investitorii) penalizeaza…