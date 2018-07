Crowdfunding: Cum vrea UE sa reglementeze metoda prin care startup-urile atrag finantare

Stiri pe aceeasi tema

- Caravana Codului Penal a mers inainte, in corul de latraturi și schelalaituri ale unei opoziții care oricum mai mult nu putea sa faca STOP Modificarile au fost adoptate și in Camera Deputaților cu 167 de voturi - doua mai multe decat erau necesare - cu concursul minoritaților și al unor „tradatori”…

- Reacțiile politicienilor, dupa ce au fost huiduiți in Parlament: ”Intr-o țara civilizata, ar fi fost luați cu duba”, a spus secretarul general al PSD, despre protestul spontan din holul Camerei Deputaților, in timp ce ministrul de Interne, Carmen Dan s-a mirat de ce inca nu au fost luați protestatarii.…

- Romania ar putea avea o tinta de 31-32% pentru energia regenerabila in anul 2030, ceea ce reprezinta un salt semnificativ fata de obiectivul de 24% pe care il are tara noastra pentru 2020, a declarat, marti, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Energie (ANRE),…

- Ministerul Economiei, care deține pachetul majoritar la Transgaz, a avut caștig de cauza in fața conducerii companiei, in ședința Consiliului de Administrație de joi, 7 iunie și a decis drenarea a 90% din profitul companiei pe anul trecut. Actionarii Transgaz (TGN), printre care Ministerul Economiei…

- Comisia Europeana și Banca Centrala Europeana au afirmat ca Bulgaria, care vrea sa adopte moneda unica pana la incheierea mandatului sau la președinția Consiliului UE, nu este pregatita sa adere la zona euro, relateaza site-ul publicației Balkan Insight, scrie Mediafax.In urma analizarii compatibilitații…

- Telekom sprijina 10 start-up-uri romanesti, investind 100.000 de euro prin programul WeAccelerate, menit sa incurajeze digitalizarea antreprenoriatului romanesc, iar sprijinul consta in finantare, spatiu de lucru, mentorat si promovare, arata un comunicat transmis miercuri de companie. …

- Comisia Europeana a propus, miercuri, ca bugetul pentru perioada 2021-2027 al statelor UE sa fie conditionat de finantarea europeana de respectarea statului de drept. Practic, Uniunea va putea sa suspende, sa reduca sau sa restrictioneze accesul la finantare in mod proportional cu natura,…

- Comisia Europeana a propus miercuri, 2 mai, un buget pe termen lung pragmatic și modern pentru perioada 2021-2027. Acesta este un raspuns onest la realitatea actuala, in care se așteapta ca Europa sa joace un rol mai important in asigurarea securitații și a stabilitații intr-o lume instabila, intr-un…