Crosul USAMV, competiție sportivă dedicată iubitorilor de mișcare în aer liber Crosul USAMV, competiție sportiva dedicata iubitorilor de mișcare in aer liber Inca de la primele orele ale dimineții de sambata, campusul Universitații de Științe Agronomice și Medicina Veterinara din București a fost cel mai important reper al zilei pentru iubitorii de atletism și mai ales pentru pasionații de mișcare in natura. Peste 600 de participanți cu varste diferite, de la mic la mare, au luat parte la cele trei tipuri de trasee puse la dispoziție de catre organizatori: 1km, 5km sau 10km. Competiția sportiva, aflata la prima ediție, a fost certificata la nivel internațional de catre AIMS/World… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

