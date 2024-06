Stiri pe aceeasi tema

- Șapte din zece tineri din Romania iși doresc sa invețe pe baza unor exemple practice și scenarii reale de viața, arata un nou studiu. Potrivit acestuia, tinerii romani vor sa urmeze programe de invațare diferite de curricula tradiționala.

- Proiectul „Catalizator de Inceputuri”, sub egida „Cred in Romania” si cu sprijinul Primariei Capitalei, prin ARCUB – Centrul Cultural al Municipiului Bucuresti, invita tinerii artisti vizuali sa participe la o expozitie cu premii, ce isi propune sa descopere si sa promoveze noi talente in arta romaneasca.…

- Mixul dintre experienta generatiilor mai in varsta si deschiderea tinerilor catre nou contribuie la dezvoltarea oricarei societati, considera premierul Marcel Ciolacu, care a transmis joi un mesaj cu prilejul Zilei Nationale a Tineretului. ”Romania isi sarbatoreste astazi tinerii, generatiile carora…

- Persoanele fizice pot plati LEGAL un angajat in gospodarie. Pot lucra și tinerii de 16 ani, cu aceleași drepturi ca salariații Persoanele fizice au acum posibilitatea legala de a angaja personal pentru gospodarie dupa ce legislația a inceput un lung șir de schimbari prin care se spera la o noua dezvoltare…

- O calatorie cu trenul poate fi o varianta mult mai buna decat una cu avionul sau cu mașina. Așadar, tinerii care vor sa viziteze in aceasta vara Europa o pot face gratuit, daca se inscriu in programul lansat de Comisia Europeana, DiscoverEU. In cadrul acestui program, ei pot primi un permis gratuit…

- Romania se situeaza pe primul loc, la nivel european, in topul tarilor in care copiii si tinerii sunt puternic afectati de saracie. Datele din anul 2021 arata ca peste 40% dintre copiii si tinerii romani cu varste intre 0-17 ani se aflau in risc de saracie sau excluziune sociala, reiese dintr-un document…

- Vestea momentului pentru Simona Halep! Romanca se poate pregat de competitia carierei, desi nu mai avea sperante. Vezi AICI competitia la care ar putea sa participe Simona Halep...Simona Halep a primit vestea cea mare din partea sefului tenisului din Romania.

- COMUNICAT DE PRESA Conferințele „ Tinerii și Monarhia” Fundația Județeana pentru Tineret Prahova, Asociația Eurospirit, Primaria Municipiului Ploiești și Casa de Cultura „I.L. Caragiale” a Municipiului Ploiești, alaturi de susținatori ai ideii monarhice și ai Casei Regale a Romaniei, au organizat in…