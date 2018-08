Crosul pentru educatie desfasurat sub numele “ #run4future” , ajuns la editia cu numarul 5, se va desfasura in data de 22 septembrie 2018 , in parcul de la Sala Sporturilor Olimpia Ploiesti. Vor fi probe dedicate tuturor categoriilor de varsta, de la “bunici si nepoti” , copii cu varsta intre 8-10 ani,11-14 ani, familie, cursa liceenilor, cursa Starurilor – pe distanta de 2000 metri, sau cursa Campionilor – alergare de 5000 m! Scopul crosului este acela de a sustine proiecte educative din comunitatea locala, asa cum s-a intamplat si anul trecut, cand, printre altele, CSM Ploiesti, Clubul Sportiv…