- Imaginile și informațiile despre tentativa de asasinare asupra lui Donald Trup, continua sa șocheze. O noua inregistrare video arata mișcarea salvatoare pe care Donald Trump a facut-o chiar in momentul in care un glonț a trecut pe langa capul fostului președinte la mitingul din Butler, Pennsylvania.

- Prețul celui mai mare memecoin al lui Donald Trump MAGA (TRUMP) a crescut cu peste 30% in urma unei tentative de asasinat asupra fostului președinte american in timp ce acesta vorbea pe scena la un miting din Butler, Pennsylvania, conform cointelegraph.com.

- Atacatorul in cazul tentativei de asasinat asupra lui Donald Trump este Thomas Matthew Crooks, a anunțat FBI. O inregistrare video publicata pe platforma X il arata pe tanarul de 20 de ani care s-a filmat in timp ce spunea ca il uraște pe Trump.„Ma numesc Thomas Matthew Crooks. Ii urasc pe republicani,…

- Thomas Matthew Crooks a fost identificat de FBI drept autorul atacului armat de la mitingul electoral din Pennsylvania al lui Donald Trump. Tanarul, in varsta de 20 de ani, a ucis un participant la miting și a ranit grav alte doua persoane.

- Premierul Marcel Ciolacu a condamnat duminica atacul armat in timpul unui miting al fostului președinte american Donald Trump, afirmand ca „indiferent de diferentele politice sau ideologice, recurgerea la violenta nu este niciodata justificata”.„Transmit gandurile mele de recuperare rapida presedintelui…

- O noua drama s-a desfașurat pe scena americana. Tentativa de asasinat asupra fostului președinte Donald Trump, in timpul unui miting electoral din Butler, Pennsylvania, a zguduit națiunea și a adus in prim-plan discuția despre violența politica. Incidentul, care a lasat in urma doi morți și mai mulți…

- Presupusul autor al focurilor de arma de la mitingul lui Donald Trump se afla in afara perimetrului in aer liber unde avea loc evenimentul electoral, a spus la CNN procurorul comitatului Butler din statul Pennsylvania, Richard Goldinger.

- BBC a intervievat un martor de la mitingul lui Donald Trump din Butler, statul Pennsylvania, unde un atacator a deschis focul cu o pușca, fiind ucis de agenții Secret Service.Potrivit Serviciului care se ocupa...