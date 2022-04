Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, potrivit unui comunicat de presa, in jurul orelor 06.00, un autoturism a patruns, "in mod deliberat și fara drept, in zona de siguranța instituita in jurul ambasadei"."In drumul sau, autoturismul a lovit gardul pietonal de protecție și a continuat deplasarea pana la porțile de acces, fara a…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) solicita Ambasadei Federatiei Ruse sa manifeste retinere maxima in oferirea oricaror interpretari cu privire la incidentul de miercuri dimineața inaintea finalizarii anchetei autoritatilor responsabile. Instituția considera „pripita si complet nepotrivita si inoportuna…

- Reprezentantii Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane precizeaza, facand referire la incidentul petrecut miercuri dimineata, 6 aprilie, de la sediul Ambasadei Ruse din Bucuresti, ca in jurul ore 06.00, un autoturism a patruns, in mod deliberat si fara drept, in zona de siguranta instituita in…

- Ies la iveala noi informații despre incidentul ce a avut loc astazi la Ambasada Rusiei de la București, acolo unde un barbat a intrat cu mașina in instituție, dupa care autoturismul a luat foc. De fapt, acesta s-ar fi autoincendiat dupa un schimb de replici cu paznicul instituției. Ce se arata in ultima…

- Șoferul care a intrat in aceasta dimineața cu mașina in gardul Ambasadei Rusiei este Bogdan Draghici, președintele Alianței T.A.T.A. El a fost condamnat ieri la 15 ani de inchisoare, fiind acuzat ca și-a violat fiica. Pe 4 aprilie, Bogdan Draghici scria pe Facebook ca și el este ucrainean, fiind…

- Un apel „ciudat” a fost facut astazi de Ambasada Rusiei in Romania. In contextul ”operațiunii militare speciale din Ucraina” (așa numesc autoritațile ruse razboiul din Ucraina), ambasada le cere compatrioților sa semnaleze imediat daca au fost discriminați in vreun fel pe teritoriul Romaniei: ”In atenția…

- Primarul din Vilnius, Remigijus Simasius, anunta, intr-o postare pe Facebook, ca strada pe care se afla Ambasada Rusiei in Lituania se va numi „Eroii Ucrainei” si indeamna diplomatii rusi sa-si schimbe cartile de vizita cu viitoarea adresa a ambasadei. „Schimbati-va cartile de vizita”, le-a transmis…

- Un incident a avut loc, sambata seara, in timpul manifestatiei din fata Ambasadei Rusiei la Bucuresti, presedintele asociatiei "Coruptia ucide", Florin Badita-Nistor, aruncand cu vopsea rosie pe un portret al presedintelui rus, Vladimir Putin, expus pe panoul informativ de pe gardul misiunii diplomatice.…