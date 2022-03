Lansarea apelului de 358 milioane euro, promisa pentru luni 21 martie 2022, in cadrul Acțiunii 4.1.1-POC, a fost anulata cu 4 zile inainte, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro. Guvernul a comunicat ca se amana, dar nu și cat se mai amana. Iata o cronologie a acestei masurii de sprijin in care de doi ani zeci de mii de antreprenori au ramas blocați cu investiții planificate și onorarii platite consultanților… – La-nceput a fost Masura 3 . In 2020, cand a izbucnit pandemia COVID-19, guvernarea de atunci, Orban (PNL), s-a gandit sa faca o schema de finanțare pentru firmele afectate de criza,…