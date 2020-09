Stiri pe aceeasi tema

- ​Liderul deputatilor PSD, Alfred Simonis, a declarat luni ca nu gaseste oportun ca motiunea de cenzura depusa în sesiune extraordinara sa fie dezbatuta într-o alta sesiune.PSD nu a reușit sa adune luni în sala de ședința a Parlamentului suficienți senatori și deputați astfel…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca se asteapta ca si partenerii social-democratilor sa voteze motiunea de cenzura si ca declaratiile privind anumite blaturi "nu tin loc de vot". "Parlamentarii PSD vor vota maine motiunea de cenzura! Guvernul Orban trebuie sa plece, a produs deja mult prea mult…

- Marcel Ciolacu si restul liderilor PSD alesi la Congresul de sambata se reunesc marti pentru a decide cand vor vota motiunea de cenzura. Surse politice sustin ca votul va fi programat in prima saptamana a lunii septembrie. Deocamdata, PSD nu are suficiente voturi pentru a tranti Guvernul Orban. Marcel…

- "Nu este nicio problema cu moțiunea de cenzura depusa in timpul așa zisei vacanțe parlamentare. De fapt, nu este vacanța parlamentara, ci sesiune extraordinara. Cand se refera la sesiuni, Constituția spune ca sunt doua sesiuni ordinare și intre ele pot sa fie sesiuni extraordinare și spune in ce…

- Parlamentarii Partidului Social Democrat au depus motiunea de cenzura impotriva Guvernului, a anuntat, luni, liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu. „Astazi am depus motiunea de cenzura impotriva celui mai dezastruos guvern pe care l-a avut Romania in ultimii 30 de ani. In loc sa vina cu solutii pe…

- Liderul interimar PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni seara la TVR1 ca partidul ii va propune șefului statului, daca trece moțiunea de cenzura, un premier care a fost membru PSD. El a exclus ca PSD sa-i susțina pe George Maior, Sorin Grideanu sau Vasile Dincu.Citește și: Partidele și-au anunțat…

- PSD a depus luni moțiunea de cenzura împotriva Cabinetului Orban, "cel mai dezastruos guvern pe care l-a avut România în ultimii 30 de ani", a anunțat liderul social-democrat Marcel Ciolacu. Pentru a trece moțiunea sunt necesare 233 de voturi. Documentul este semnat de 205…

- Marcel Ciolacu a anunțat miercuri ca va depune o moțiune de cenzura în urmatoarea perioada și va obține cel puțin 250 de voturi. Conform unor surse Digi24, moțiunea nu va obține neaparat 250 de voturi, însa cu toate astea va trece fara mari probleme.…