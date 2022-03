Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Birjoveanu (1934-2000), scriitor, pictor, caricaturist, deltaplanist si vorbitor de esperanto romascan, dadea viata, in urma cu doua decenii si ceva, nemuritoarelor tablete umoristice publicate in hebdomadarul vremii, Gazeta de Roman. In numarul de astazi iata o noua “cronicuta” si ea de…

- Constantin Birjoveanu (1934 – 2000), scriitor, pictor, caricaturist, autor al „Cronicii pisalogului“ scria, in urma cu doua decenii si jumatate, o tableta aparent „usurica“ ca si subiect abordat, folosind glumite cu subintelesuri despre o meserie veche de cind lumea. Un batrinel mucalit, dintr-un tren…

- Constantin Birjoveanu (1934 – 2000), scriitor, pictor, caricaturist, autor al „Cronicii pisalogului“, scria, in urma cu doua decenii si ceva, o tableta intitulata sugestiv „Noi, Cilibi si saracia“. Bun cunoscator si admirator neconditionat al negustorului ambulant de la Focsani, Cilibi Moisa, pe numele…

- Constantin Birjoveanu (1934-2000), scriitor, pictor, caricaturist, autor al „Cronicii pisalogului“, care aparea in Gazeta de Roman, scria in urma cu doua decenii si jumatate, intr-o tableta despre un fenomen social vechi de cind lumea, coruptia. Ea este definita de dictionare ca un abuz in scopul obtinerii…

- Constantin Birjoveanu (1934 – 2000), scriitor, pictor, caricaturist, autor al „Cronicii pisalogului“ scria, in urma cu doua decenii si jumatate o tableta intitulata „Traiasca judetul!. In aceasta „pastila“ aducea in discutie zbaterile profesorului Mihai Andone, cel care ani de zile s-a luptat, fara…

- Constantin Birjoveanu (1934-2000), scriitor, pictor, caricaturist, scria, in urma cu doua decenii si jumatate, o „bijuterie“ de tableta. Mai actuala ca oricind, dadea glas framintarilor si preocuparilore autorului de a despica firul in patru, pentru a intelege fenomenele sociale de dinainte, din timpul…

- Constantin Birjoveanu (1934 – 2000), scriitor, pictor, caricaturist si vorbitor de esperanto dadea viata , in urma cu doua decenii si ceva, unor tablete umoristice publicate in hebdomadarul vremii, Gazeta de Roman. In numarul de astazi iata o noua „cronicuta“ de sarbatori si de mare actualitate, in…

- Constantin Birjoveanu (1934 – 2000), scriitor, pictor, caricaturist, deltaplanist si vorbitor de esperanto, dadea viata, in urma cu doua decenii si ceva, unor apreciate tablete umoristice, care au fost publicate in hebdomadarul vremii, Gazeta de Roman. In numarul de astazi iata o cronica de sarbatori,…