FCSB - Nordsjaelland. Un adversar supraevaluat acest Nordsjaelland. FCSB a evoluat sigur in aparare, cenușiu la mijlocul terenului și a fost invizibila in atac chiar și in superioritate numerica O schimbare peste toate fanteziile lui Becali. Una mai rapida decat cele mai imprevizibile reacții ale lui. Șut se accidenteaza la incalzire (intindere, ruptura, nu se știe, oricum nu suna foarte profi) și pica unul dintre pilonii centrului terenului de la FCSB. ...