Stiri pe aceeasi tema

- Timp de cateva zile, Iulius Town devine spațiul de expunere al studenților de la Universitatea de Vest Timișoara. In parc, are loc Cromatic(ou) 2021, o expoziție inedita cu oua gigant pictate, iar in Iulius Mall vei putea admira proiectul Urme, care scoate in evidența importanța reciclarii. Vino in…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara – Polul de Creștere Timișoara va avea un nou director general in persoana lui Ovidiu Megan. El a obținut postul in urma unui concurs deschis. Nu știm ce a insemnat acest concurs deschis și cați candidați au fost, dar, conform anunțului de concurs au fost doua…

- Universitatea de Vest Timișoara bifeaza un nou clasament din lista lunga a celor destinate acestui domeniu, de aceasta data unul rusesc. In cadrul acestuia, UVT e chiar situata pe prima poziție la nivel național. UV Timișoara ramane pe prima pozitie la nivel national in Research Rank, in sub-topul dedicat…

- Universitatea de Vest din Timisoara a caștigat 24 de poziții fața de anul anterior in clasamentul Center for World University Rankings (CWUR) 2020-2021 , ocupand poziția 1162 la nivel mondial. La nivel european, UVT ocupa poziția 435. UVT se situeaza in top 5.9% cele mai bune universitați din lume dintr-un…

- Arta, sub multe forme inedite, va anima Iulius Gardens, in acest weekend. Check Art Spring Days aduce razele soarelui de primavara in inima verde a Iulius Town, cu ajutorul statuilor vivante, mimilor, bufonilor și marionetelor gigant. Vino sa vezi cum se impletesc arta, natura și buna dispoziție! Iulius…

- Potrivit comunicatului ANOSR, in cadrul ședinței de Senat a UNArte din data de 15.04.2021, forul decizional a adoptat doua decizii vadit abuzive:„Lucrarile cu caracter didactic artistic realizate de catre studenți in atelierele de creație sub indrumarea profesorilor coordonatori (titulari sau asociați)…

- Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie „Nicolae Testemitanu” din Republica Moldova inițiaza vaccinarea studenților (autohtoni și straini) și a medicilor-rezidenți impotriva noului tip de coronavirus. Astfel, un numar de 1000 de mediciniști vor fi imunizați cu vaccinul BBIBP-CorV, produs de catre…

- De luni, 15 februarie 2021, noul director al DGFP Alba este economistul Cosmin Nicolae Oltean. Acesta a fost desemnat ca interimar pe post, deocamdata pana la data de 1 aprilie, pentru a o inlocui pe Maria Iacob, care a condus instituția incepand din 2012, iar acum s-a pensionat. Cosmin Nicolae Oltean…