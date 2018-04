Stiri pe aceeasi tema

- "Noi acum ne pregatim sa cream o institutie mamut care se numeste Fondul de Dezvoltare Nationala. Asta este o interventie masiva a Guvernului in economie. Nu o sa duca la nimic bun, stim din experienta altor tari. In jurul ei va crea coruptie, inevitabil, nu din cauza oamenilor care o vor conduce,…

- Fondul de Dezvoltare Nationala va crea coruptie din cauza naturii lui si nu o sa duca la nimic bun, a declarat marti Lucian Croitoru, consilier al Guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR) .

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat luni, 23 aprilie a.c., urmatoarele decrete: Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 39 2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196 2005 privind Fondul pentru mediu;…

- Prefectul județului Prahova, Ioana Madalina Lupea, a convocat Comitetul Județean pentru Situații de Urgența in vederea inițierii unui nou proiect de hotarare de Guvern pentru alocarea de bani din Fondul de Intervenție in vederea inlaturarii pagubelor produse in urma alunecarilor de teren.

- Prin HG 177/2018, Guvernul a aprobat repartizarea a 57.777.000 lei din fondul de intervenție celor noua județe unde s-au produs pagube materiale importante in urma alunecarilor de teren și inundațiilor din luna martie. Județul Prahova primește aproximativ 12 milioane lei pentru consolidarea și refacerea…

- Primele doze de imunoglobulina din Austria au ajuns in Romania, sambata, 31 martie, ele fiind aduse in urma activarii, de catre țara noastra, a Mecanismului de protecție civila, urmand a fi distribuite catre spitalele din țara, anunța Compania Naționala Unifarm S.A., distribuitorul de medicamente al…

- Ajutor de stat pentru aprovizionarea cu imunoglobulina Guvernul a decis acordarea unui ajutor de stat catre compania Unifarm SA pentru aprovizionarea cu imunoglobulina. Purtatorul de cuvânt al executivului, Nelu Barbu, a precizat ca este vorba de aproximativ 44 de milioane de lei,…

- Primariile și consiliile județene au ”tocat” 29,3 miliarde de lei in perioada 2005-2017, bani primiți de la Ministerul Dezvoltarii, prin Programul Național de Dezvoltare Locala, dar și de la Guvern, prin Fondul de Rezerva, sumele fiind alocate pe criterii vagi, fara a exista un control exact al cheltuielilor…