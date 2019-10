Croitoru, BNR: O crestere a taxelor acum ar infunda Romania in caz de recesiune

Stiri pe aceeasi tema

- Lucian Croitoru a declarat ca, in timp ce marile banci centrale ale lumii s-au apucat de noi taieri de dobanzi și de relaxari cantitative, semnele unei noi perioade de scadere economica se aduna. "Am intrat in cea mai lunga perioada de expansiune expansiune economica din istoria Statelor Unite…

- ​România nu are acel nivel de dezvoltare pentru a crește taxele, iar daca va veni o recesiune, acestea vor înfunda economia, a declarat Lucian Croitoru, consilier pentru politica monetara la Banca Centrala, în cadrul unui eveniment organizat de Alpha Bank, împreuna cu BNR și…

- Piata auto din Romania a consemnat o crestere relativ solida dupa primele opt luni din acest an, de 9% comparativ cu perioada similara din anul trecut, chiar daca ritmul s-a mai temperat, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme, publicate luni. "Dupa…

- Atat in Uniunea Europeana, cat si in zona euro, Produsul Intern Brut a crescut cu 0,2- in trimestrul al doilea al acestui an, comparativ cu trimestrul precedent. Aceasta dupa ce, in primul trimestru din 2019, fata de ultimul trimestru din 2018, PIB-ul a crescut cu 0,4- in zona euro si cu 0,5- in Uniunea…

- Atat in Uniunea Europeana, cat si in zona euro, Produsul Intern Brut a crescut cu 0,2% in trimestrul al doilea al acestui an, comparativ cu trimestrul precedent. Aceasta dupa ce, in primul trimestru din 2019, fata de ultimul trimestru din 2018, PIB-ul a crescut cu 0,4% in zona euro si cu 0,5% in…

- Economistii au explicat adeseori ca o recesiune tehnica (stagnare economica timp de sase luni consecutive) se poate transforma cu usurinta intr-o criza economica si financiara, daca nu se iau masuri urgente.

- Tinta de deficit bugetar asumata de Romania pentru finalul anului 2019 ar putea fi depasita si poate oscila in intervalul 3,4% - 3,7% din PIB, daca nu vor fi adoptate unele masuri compensatorii suplimentare credibile, avertizeaza Consiliul Fiscal. Într-o opinie publicată joi, cu privire la…

- Deficitul comercial al Romaniei a a ajuns la 7,69 miliarde de euro in primele șase luni, in creștere cu 21,8% fața de același interval din 2018, potrivit datelor prezentate de catre Institutul Național de Statistica (INS). In primele 6 luni, exporturile Romaniei au insumat 34,8 miliarde de euro, iar…