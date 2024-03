Crocus City Hall va fi restaurat

Stiri pe aceeasi tema

- Atacul terorist de la Moscova a produs 133 de morți și 152 de raniți, indicau datele transmise de Ministerul pentru Situații de Urgența al Rusiei, in domineața de 24 martie 2024. Atacul a fost comis in seara de vineri, 22 martie, in complexul Crocus City Hall din orașul Krasnogorsk, aflat in apropierea…

- O inregistrare video ce ar fi fost filmata de atacatorii salii de concert de la periferia Moscovei a fost difuzata pe conturile de retele sociale folosite de obicei de gruparea jihadista Stat Islamic (SI), potrivit grupului SITE, specializat in cercetare anti-terorism, transmiteAFP. Videoclipul de un…

- Potrivit celor mai noi informații, 143 de oameni au murit și alți 88 au fost raniți, mulți dintre ei fiind acum in stare grava. Forțele de securitate au anunțat ca toți atacatorii au fost reținuți, dupa baia de sange de la sala de spectacole Crocus City Hall din orasul Krasnogorsk, situat la periferia…

- Serviciile speciale ruse au acuzat sambata ca suspecții reținuți in legatura cu atacul de vineri, 22 martie, la o sala de concerte de la periferia Moscovei aveau „contacte in partea ucraineana”, și intenționau sa treaca granița pentru a ajunge acolo. Aceeași acuzație a fost formulata și de purtatoarea…

- Un atac armat a avut loc, vineri seara, in sala de spectacole Crocus City Hall din orasul Krasnogorsk, situat la periferia Moscovei. Cel puțin 60 de oameni au fost uciși de cel puțin cinci atacatori care purtau costume de camuflaj. Putin le-a urat insanatosire grabnica victimelor Vladimir Putin le-a…

- Un atac armat a avut loc vineri seara in timpul unui concert de rock al trupei Picnic (considerata pro-Putin), susținut intr-o sala cu o capacitate de mii de locuri din Crocus City Hall (din Krasnogorsk, in suburbiile din nord-vestul Moscovei). Atacul s-a soldat cu cel puțin 40 de morți și 100 de raniți…

- Uniunea Europeana si-a exprimat vineri consternarea fata de atacul armat comis in cursul serii la o sala de concerte de la periferia Moscovei, care s-a soldat cu cel putin 40 de morti si peste 100 de raniti, si a condamnat "orice atac impotriva civililor", transmite EFE."UE este tulburata si consternata…

- Atac armat langa Moscova. Explozii și incendiu la o sala de concerte din Krasnogorsk, dupa ce persoane necunoscute au deschis focul cu mitraliere. Temeri ca ar fi zeci de morți și raniți. Primarul Moscovei a confirmat ca exista morti, potrivit AFP. „O teribila tragedie s-a produs. Condoleanțele mele…