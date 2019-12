Crocodilii pot ''galopa'' cu 17 km/h (studiu)

Stiri pe aceeasi tema

- Unul din patru copii si tineri are o relatie ''problematica'' cu smartphone-ul, acest tip de dispozitiv inteligent fiind folosit intr-un mod similar cu o dependenta comportamentala, conform unui studiu realizat in Marea Britanie, citat vineri de Press Association. Studiul, realizat de…

- Persoanele care traiesc la o distanta de pana la 50 de metri de drumurile cu trafic intens sunt expuse la cresterea riscului de cancer pulmonar cu pana 10%, conform unui raport publicat recent in Marea Britanie si citat de Press Association. Studiul, efectuat de cercetatori de la King's College…

- Un parazit transmis de capuse, cu potential letal, a fost identificat pentru prima data in Regatului Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord, informeaza miercuri Press Association, citeaza Agerpres.Numit B.

- Consumul de tutun poate creste riscul de dezvoltare a depresiei si schizofreniei, conform unui studiu recent realizat in Marea Britanie si citat marti de Press Association potrivit Agerpres. O echipa de oameni de stiinta de la Universitatea din Bristol a analizat date prelevate de la 462.690 de persoane…

- Studiul anual al bancii elvetiene privind evolutia averilor pe plan global a constatat ca intre primii 10% bogati din lume se numarau, la jumatatea acestui an, 100 de milioane de chinezi, in comparatie cu "numai" 99 milioane de americani, scrie Agerpres. "In pofida tensiunilor comerciale dintre…

- Printre cele mai neobisnuite obiecte cu care britanicii au solicitat sa fie ingropati se numara mancarea chinezeasca, o proteza de picior si un faras, potrivit unui sondaj efectuat in Marea Britanie, citat luni de Press Association si digi24.ro.