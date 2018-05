Stiri pe aceeasi tema

- Din acest weekend se reiau croazierele pe Dunare cu vaporasul Bazias 1, nava achizitionata de catre Consiliul Judetean Caras-Severin, intr-un proiect transfrontalier cu parteneri din Serbia.

- Ținand cont de faptul ca toți asiguratorii și brokerii de asigurari folosesc, la incheierea unei polițe de asigurare, baza de date CEDAM in care sunt trecute toate accidentele produse in trafic, prețul unei asigurari ar putea sa creasca, intrucat incepand cu data de 25 mai, cei care administreaza…

- Tarifele de energie electrica la nivelul consumatorilor vor scadea in premiera, pentru a se recupera un prejudiciu creat de cartelul distribuitorilor, care au practicat preturi exagerat de mari in ultimii ani, a declarat joi presedintele Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu. „A fost…

- Cele doua mine care au fost descoperite in ultimele doua zile pe bratul Chilia al Dunarii au fost neutralizate, miercuri, de specialisti ai Fortelor Navale si ai granicerilor ucraineni, se arata intr-un comunicat facut public de Fortele Navale. "Cele doua obiecte identificate sunt mine de razboi din…

- Prognoza pentru urmatoarea perioada, pana la 31 martie, este de crestere a nivelului apei cu 8-10 centimetri pe zi. Asta inseamna ca pe marti-miercuri cota de inundatii va fi depasita in ambele orase. O mare parte din cursul Dunarii este sub cod portocaliu.

- Nivelul Dunarii a atins, sambata, la Galati, cota de 555 centimetri, in crestere cu 11 centimetri fata de vineri si cu numai cinci centimetri sub cota de atentie de 560 centimetri, informeaza Agerpres.ro. Potrivit sefului Administratiei Fluviale a Dunarii de Jos AFDJ Galati, Dorian Dumitru, hidrologii…

- Pericol pe Dunare, dupa topirea zapezii și ploile abundente din ultimele zile. Debitul fluviului a depașit 9.000 de metri cubi pe secunda și ar putea atinge cota de atenție la Calafat in urmatoarele zile. La Cozia, in Mehedinți, se pregatește consolidarea digului ridicat in 2016.

- Avand in vedere situatia hidrologica actuala si prognoza evolutiei situatiei hidrometeorologice din Bazinul Dunarii in amonte de intrarea in tara (sectiunea Bazias), se vor inregistra in continuare cresteri importante de debite si niveluri pe sectorul romanesc al Dunarii (aval de S.H.E.N. Portile de…