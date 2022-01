Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala a Croatiei a indemnat populatia sa inceapa sa scoata bancnotele de kuna de la saltea sau de la ciorap si sa le duca la banca, in ideea de a facilita adoptarea monedei euro, care ar urma sa aiba loc in luna ianuarie 2023, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Cea mai noua tara membra…

- Croatia a anuntat joi stimulente financiare pentru a-i convinge pe croatii care au emigrat in alte tari ale Uniunii Europene sa se intoarca in tara lor, pentru a reduce declinul demografic si imbatranirea populatiei constatate in ultimii ani, relateaza France Presse. Aceste masuri, care vor intra…

- Croația este membra a Uniunii Europene din 2013, iar Comisia Europeana a recomandat includerea acestei țari in Schengen inca din 2019. Autoritațile croate au facut eforturi mari pentru a demonstra Uniunii ca poate opri migranții fara acte care trec in statele membre.Nu este clar cand va incepe aderarea…

- Presedintele francez a afirmat joi la Zagreb ca Franta si Croatia vor continua sa coopereze in sectoarele securitatii si migratiei si a asigurat ca Franta sustine planul Croatiei de aderare la spatiul Schengen, transmite HINA.

- Echipele de supraveghere și control vamal ale Direcției Generale a Vamilor și structurilor vamale teritoriale au participat la Operațiunea Joint Action Day Finestra, sub coordonarea FRONTEX, care a avut ca scop combaterea criminalitații la frontiera terestra externa a estului și sud-estului Uniunii…

- Din aceasta sambata, cetatenii Croatiei pot calatori in Statele Unite fara a obtine viza, potrivit ambasadei americane la Zagreb. Decizia in cadrul Sistemului Electronic de Autorizare a Calatoriei (ESTA) ii include pe cetatenii croati care calatoresc in SUA pentru turism sau afaceri pana la 90 de zile.…

- Din aceasta sambata, cetatenii Croatiei pot calatori in Statele Unite fara a obtine viza, potrivit ambasadei americane la Zagreb, informeaza agentia de presa MIA, conform agerpres.ro . Decizia in cadrul Sistemului Electronic de Autorizare a Calatoriei (ESTA) ii include pe cetatenii croati care calatoresc…

- Din aceasta sâmbata, cetatenii Croatiei pot calatori în Statele Unite fara a obtine viza, potrivit ambasadei americane la Zagreb, informeaza agentia de presa MIA.Decizia în cadrul Sistemului Electronic de Autorizare a Calatoriei (ESTA) îi include pe cetatenii croati care…