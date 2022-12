Croaţii se pregătesc pentru trecerea la moneda Euro Croatii se pregatesc pentru trecerea la moneda euro. Pot achiziționa kit-uri de bani care conțin 33 de monede euro in valoare de 13 euro, vandute la prețul de 100 de kuna. Kit-urile sunt de vanzare la banci, la birourile Agenției Financiare de Stat sau la Poșta de Stat. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol: tvrinfo.ro

