Din aceasta sambata, cetatenii Croatiei pot calatori in Statele Unite fara a obtine viza, potrivit ambasadei americane la Zagreb. Decizia in cadrul Sistemului Electronic de Autorizare a Calatoriei (ESTA) ii include pe cetatenii croati care calatoresc in SUA pentru turism sau afaceri pana la 90 de zile. Ce conditii a indeplinit Croatia? Pentru a participa […]