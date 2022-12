Stiri pe aceeasi tema

- Croatia va adopta euro de la 1 ianuarie 2023, la un curs de schimb de 1 euro pentru 7,53450 kune croate si devine al 20-lea stat membru al Uniunii Europene care utilizeaza moneda europeana. Banca Centrala Europeana a anuntat marti, pe site-ul propriu, ca Croatia, care este stat membru al UE de la 1…

- BCE a anunțat ca Croația va adopta euro la un curs de schimb de 1 euro pentru 7,53450 kuna croata incepand cu 1 ianuarie 2023. Bancnotele și monedele din kuna croata vor fi acceptate ca mijloc de plata pentru o perioada de doua saptamani de la introducerea euro.

- Cea mai recenta evaluare a Comisiei Europene arata ca Romania nu indeplineste conditiile pentru adoptarea monedei euro.Potrivit datelor transmise de Wall-Street, este imposibil sa trecem la moneda unica europeana in 2023, 2024 si chiar 2025. De fapt, un termen realist ar fi mai degraba anul 2030. Conform…

- Dupa intrarea in Schengen, Croația se pregatește pentru trecerea la moneda euro Dupa intrarea in Schengen, Croația se pregatește pentru trecerea la moneda euro Croatii se pregatesc pentru trecerea la moneda euro. Pot achiziționa kit-uri de bani care conțin 33 de monede euro in valoare de 13 euro, vandute…

- Cotidianul Vecernji List a rezumat totul intr-un titlu: ”Croatia este in flacari! Lacrimi, cantece, mandrie si bucurie in toata tara!”. Acelasi ziar a titrat ”Croatii vor petrece o lunga si fericita noapte!”, facand referire la miile de oameni care au iesit in strada pentru a serba medalia de bronz…

- Argentina - Croația 3-0. Bruno Maric, președintele Comsiei de Arbitri la Federația croata, ii aduce acuzații grave „centralului” Daniele Orsato și preia teza avansata de fundașul portughez Pepe (39 de ani), potrivit caruia, la acest turneu, „Argentina este favorizata”. Croații au recunoscut fair-play…

- Romania s-a angajat ca de anul acesta sa cheltuie 1% din PIB pentru cercetare-dezvoltare și inovare, numai ca nu a reușit sa aloce decat 0,47%. Datele sunt evidențiate de un studiu realizat de KPMG. „1% din PIB – acesta este noua tinta asumata de autoritati prin Planul National de Cercetare-Dezvoltare…

- Economia zonei euro ar urma sa creasca in prezent cu doar 0,5% in 2023, in condițiile in care factori precum razboiul din Ucraina, inflația record și impactul continuu al pandemiei COVID-19 apasa asupra perspectivelor, a anunțat marți Fondul Monetar Internațional. Zona euro, formata din 19 țari – care…