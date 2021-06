Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul german de automobile Daimler intenționeaza sa iși produca propriile baterii pentru mașini electrice, a anunțat marți Business Insider, citand surse din companie. Daimler a incheiat un acord pentru a cumpara celule de baterii litiu-ion de la Farasis Energy in 2019, iar furnizorul chinezo-american…

- Porsche, divizia de automobile sport a grupului Volkswagen, infiinteaza o companie mixta cu Customcells, pentru a produce baterii de inalta performanta, care vor reduce semnificativ timpul de incarcare pentru vehiculele electrice, transmite Reuters. Parteneriatul cu Customcells, o companie…

- udiAudi, divizie a grupului german Volkswagen AG, va renunta din 2026 la masinile cu motor pe benzina si motorina, a anuntat publicatia Sueddeutsche Zeitung, citand declaratiile sefului Audi, Markus Duesmann, catre reprezentantii sindicatului si ai conducerii companiei, transmite Reuters, informeaza…

- Parteneriatul cu Customcells, o companie din sudul Germaniei, specializata in celule de baterii litiu-ion, va viza producerea de baterii auto cu densitate de energie mai mare decat prototipurile utilizate in masinile electrice actuale ale Porsche, a declarat compania intr-un comunicat. Producatorii…

- Audi, divizie a grupului german Volkswagen AG, va renunta din 2026 la masinile cu motor pe benzina si motorina, a anuntat publicatia Sueddeutsche Zeitung, citata de Agerpres. Sursa informației este un anunț al sefului Audi, Markus Duesmann, catre reprezentantii sindicatului si ai conducerii companiei.…

- Nissan Motor Co va standardiza și imparți componentele vehiculelor electrice cu partenerul de alianța Renault, susține directorul general de operțiuni (COO) al producatorului auto japonez. Acesta descrie electrificarea drept noul punct de sprijin al parteneriatului. Alianța franco-japoneza, care include…

- Daimler AG a prezentat joi EQS, fratele electric al berlinei sale de lux Mercedes-Benz Clasa S, primul dintr-o familie de mașini Mercedes-Benz construite pe o platforma dedicata vehiculelor electrice. Va fi pus in vanzare in Europa și Statele Unite in august, și in China in ianuarie. Vanzarile de mașini…

- Producatorul auto Mercedes-Benz Daimler a anunțat ca iși va accelera trecerea la mașinile electrice, pe fondul unui start fericit al anului 2021 pentru EV-uri, in ciuda lipsei globale de cipuri semiconductoare. Compania nu a oferit detalii despre cat de repede va fi electrica gama de mașini. In 2019,…