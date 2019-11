Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul croat a anuntat joi ca alegerile prezidentiale vor avea loc in decembrie, fiind vorba de un scrutin cu valoare de test pentru premierul croat Andrej Plenkovic cu cateva luni inainte de alegerile legislative, relateaza AFP preluat de agerpres. "Alegerile prezidentiale vor avea loc la 22 decembrie",…

- In Afganistan au avut loc, sambata, alegeri prezidențiale, in contextul unor acuzatii de frauda si al unei participari slabe, ceea ce creeaza temeri privind un rezultat incert care ar putea impinge aceasta tara si mai mult in haos, transmit Reuters si Xinhua, preluate de

- Premierul interimar spaniol Pedro Sanchez a informat ca Spania va organiza noi alegeri generale în luna Noiembrie, în contextul în care regele Felipe al VI-lea nu a oferit înca un mandat pentru formarea unui nou Guvern, scrie Mediafax, citând Reuters."Nu exista…

- Alegerile prezidentiale din Algeria vor avea loc pe 12 decembrie, a anuntat duminica seara presedintele interimar Abdelkader Bensalah, intr-un discurs adresat natiunii, transmis de postul public de televiziune, informeaza AFP si Reuters. Data anuntata coincide cu termenul solicitat de…