Stiri pe aceeasi tema

- Croatia, Bulgaria, Romania si Cipru sunt singurele state din Uniunea Europeana ai caror cetateni nu pot intra pe teritoriul SUA fara viza. Dintre cele patru state, Croația este cel mai nou membru al UE (din 2013).

- Croatia a facut marti un nou pas catre intrarea in programul Visa Waiver dupa ce a semnat un acord de cooperare cu SUA privind comunicarea datelor pasagerilor, au anuntat ministrul de interne croat Davor Bozinovic si ambasadorul american la Zagreb Robert Kohorst, relateaza agentia de stiri croata…

- Un sfert dintre cetatenii din Uniunea Europeana, cu varsta cuprinsa intre 16 si 74 de ani, sustin ca in 2019 au evitat sa furnizeze informatii personale catre retelele de socializare sau servicii profesionale, din cauza temerilor legate de securitate, iar cel mai redus procent de persoane care s-a…

- Centrul European pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (ECDC) a transmis, joi, ca șapte state membre ale Uniunii Europene, printre care și Romania, inregistreaza o creștere a cazurilor de coronavirus care provoaca „o mare ingrijorare” și riscuri crescute de mortalitate. Este vorba despre Romania, Bulgaria,…

- Din aceasta suma, 4 miliarde euro siunt pentru Romania, pentru protejarea cetatenilor si atenuarea consecintelor socio-economice foarte grave ale pandemiei de coronavirus. Astfel, imprumuturile vor ajuta tarile membre sa acopere costurile legat direct de finantarea sistemelor nationale de somaj tehnic…

- Romania este pe primul loc in evoluția epidemiei de COVID-19 in Uniunea Europeana, potrivit unui raport publicat de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. Are cea mai mare rata de pozitivare: 19 decese la un milion de locuitori, fața de media europeana de 4 și o rata a cazurilor noi de…

- Cea mai scazuta disponibilitate in spitalele din Uniunea Europeana a aparatelor de tomografie computerizata (CT) in raport cu numarul locuitorilor s-a inregistrat in 2018 in Romania (0,8 scanere CT la 100.000 de locuitori), urmata de Franta (1,2), Polonia, Olanda si Slovenia (toate cu 1,4), arata datele…