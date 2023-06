Stiri pe aceeasi tema

- Romania are o ultima prestație la Euro U21 in fața Croației, maine de la 21:45, in Ghencea. Selecționerul Emil Sandoi spera ca tricolorii sa incheie aceasta grupa cu o victorie de orgoliu. In cadrul conferinței de presa, Sandoi a declarat ca la finalul acestui turneu i se va termina contractul și ca…

- Romania U21 - Ucraina U21 0-1 » Selecționerul Emil Sandoi, 58 de ani, a acuzat lipsa de șansa la finalul meciului din grupa B care a compromis șansele de calificare ale „tricolorilor” mici. Ultimul meci al Romaniei U21 este programat marți, de la ora 21:45, impotriva Croației U21.Fara punct in primele…

- Reprezentativa de tineret a Romaniei U21 susține sambata, 24 iunie, cel de-al doilea meci din grupa B, impotriva Ucrainei. Invinși de Spania, luni, scor 0-3, "tricolorii" lui Emil Sandoi sunt obligați sa caștige pentru a ramane in carțile calificarii in sferturi și a depinde numai de ei in ultimul meci…

- EURO U21 incepe miercuri, iar competiția va fi gazduita de Romania și Georgia. In țara noastra, meciurile se vor disputa pe stadioanele Steaua (Ghencea), Rapid, Cluj Arena și Constantin Radulescu. Din postura de țara gazda, Romania s-a calificat automat și face parte din grupa B, alaturi de Spania,…

- Mai sunt 28 de zile pana la debutul naționalei de tineret a Romaniei U21 la turneul final Euro 2023. Tricolorii lui Emil Sandoi vor susține primul meci din grupa contra Spaniei, pe 21 iunie, pe stadionul Steaua, de la ora 21:45. Naționala Romaniei U21 va evolua in grupa B, impotriva Spaniei, Ucrainei…

- Mai enervant decat stilul de stapan pe moșie al ministrului de interne austriac, Gerhard Karner, a fost zambetul ca o primavara plina de soare al omologului roman, Lucian Bode. Cand il vezi pe cel de langa tine ca repeta ca o moara stricata aceleași baliverne de luni intregi cum ca sunt multe de facut…

- Trei primari din județul Mureș, respectiv Gabriel Mureșan (Apold), Alexandru Bexa (Lunca Bradului) și Victor Prodan (Ungheni), au fost convocați la Echipa Naționala a Primarilor din Romania care a invins cu scorul de 4-2 naționala similara a Croației, intr-un meci disputat miercuri, 19 aprilie, in comuna…