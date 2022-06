Croația trece oficial la moneda euro Liderii Uniunii Europene au convenit vineri, 24 iunie, ca Croația se va alatura grupului de țari care folosesc euro, ceea ce va duce la un total de 20 de țari care impart moneda europeana, incepand din ianuarie. „Euro este expresia monetara a destinului nostru comun și a facut parte din visul nostru european”, a declarat […] The post Croația trece oficial la moneda euro appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

