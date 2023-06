Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a doua ediție consecutiva de Liga Națiunilor echipa Spaniei a ajuns in finala, in timp ce pentru Croația este prima apariție in ultimul act al acestei intreceri destinate echipelor naționale din Europa. Finala din acest an se va disputa pe ”De Kuip” din Rotterdam, duminica, incepand cu ora 21:45,…

- Joselu, autorul golului victoriei Spaniei in semifinala Ligii Națiunilor cu Italia (2-1), are 33 de ani și o cariera obscura in spate. Tocmai a retrogradat cu Espanyol, dar Real Madrid a decis sa-l ia pentru instinctul sau de killer. Sezonul trecut a bifat 16 reușite in La Liga. Spania e in finala Nations…

- Croatia – Spania este finala Nations League. Duelul este duminica, de la ora 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Spania s-a impus in semifinala cu Italia cu 2-1 si revine in ultimul act al competitiei. Spania va intalni Croatia in finala Nations League, partida care va avea loc pe stadionul…

- Spania – Italia 2-1 a fost cea de-a doua semifinala a UEFA Nations League. Joselu a dat lovitura de gratie in minutul 89 si si-a ajutat echipa nationala sa se califice in ultimul act. Croatia – Spania, finala Ligii Natiunilor, va fi duminica, pe 18 iunie, de la ora 21:45, in direct pe Antena 1 […] The…

- Spania și Italia se intalnesc in a doua semifinala din Nations League. Meciul se va juca de la ora 21:45, liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Croația este prima finalista, dupa 4-2 cu Olanda dupa prelungiriUltimul act al Final Four-ului e programat duminica, ora 21:45,…

- Olanda – Croatia 2-4, in prima semifinala din Liga Natiunilor. Naționala lui Luka Modric a obținut biletele pentru ultimul act, dupa un meci decis in urma celor doua reprize de prelungiri. Partida a fost arbitrata de romanul Istvan Kovacs. A doua finalista din Liga Națiunilor se va decide dupa disputarea…

- Selectionerul nationalei de fotbal a Spaniei, Luis de la Fuente, a convocat pentru turneul final al Ligii Natiunilor opt nume noi fata de debutul sau in functie, lotul incluzandu-i pe Unai Simon, Jesus Navas, Jordi Alba, Juan Bernat, Robin Le Normand, Sergio Canales, Marco Asensio si Rodrigo Moreno,…

- Nicușor Dan a anunțat ca Trofeul Under 21, sosit la Bucuresti in avanpremiera Campionatului european de tineret 2023, ramane expus la Centrul Cultural ARCUB, sambata si duminica, intre orele 10,00 si 20,00, a anuntat primarul Capitalei, pe pagina sa de Facebook. „La invitatia Federatiei Romane de Fotbal,…