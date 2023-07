Stiri pe aceeasi tema

- Romania si Bulgaria ar trebui sa fie in spatiul Schengen pana la sfarsitul acestui an – se arata intr-o rezolutie adoptata, cu putin timp in urma, de Parlamentul European. In documentul adoptat cu o larga majoritate – 526 voturi pentru, 57 impotriva si 42 de abtineri – se mentioneaza ca ambele tari…

- Croația se așteapta la un an-record pentru sectorul sau turistic, dupa ce țara a aderat la Schengen și la zona euro, la inceputul acestui an. Sectorul, care este responsabil pentru 20% din economia croata, și-a revenit in 2022, dupa ce a raportat un declin in timpul pandemiei. „Pina acum am inregistrat…

- Comisia pentru Petiții a Parlamentului European a votat marți, 27 iunie, petiția inaintata de catre societatea civila din Romania cu privire la aderarea la Schengen. Aceasta cere ca Parlamentul European sa ia masuri concrete cu privire la votul din JAI a Consiliului Uniunii Europene din 8 decembrie…

- Croația se așteapta sa primeasca un numar record de turiști anul acesta dupa ce numarul lor a crescut inca dinaintea inceperii festivalului estival dupa intrarea in spațiul Schenghen in luna ianuarie, relateaza Reuters.

- Oficialii din sectorul turistic croat se asteapta la un an record pentru acest sector, dupa ce in luna ianuarie Croatia a aderat la spatiul Schengen, ceea ce a dus la cresterea numarului de vizitatori in tara de pe coasta Marii Adriatice, transmite Reuters.Turismul este responsabil pentru 20% din…

- Spania se asteapta sa primeasca mai multi turisti in vara acestui an decat inainte de pandemie, dupa ce sosirile vizitatorilor straini in aprilie au fost cu 1,2% mai ridicate decat in perioada similara din 2019, a afirmat ministrul Turismului, Hector Gomez, transmite agenția

- Comisia Europeana a anunțat duminica, 28 mai, pe contul oficial de Twitter, faptul ca Romania și Bulgaria sunt pregatite pentru aderarea la spațiul Schengen și vor fi demarate procedurile pentru aderare in cel mai scurt timp posibil. “Bulgaria și Romania sunt pregatite sa adere pe deplin la spațiul…