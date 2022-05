Stiri pe aceeasi tema

- Croația promite ca va crește capacitatea conductei petroliere adriatice pentru a furniza petrol Ungariei, Slovaciei și Cehiei in cazul in care ar fi perturabte livrarile de petrol din Rusia in contexul sancțiunilor și tensiunilor cu regimul de la Kremlin ca urmare a razboiului din Ucraina, a spus șeful…

- Ambasadorii UE ar putea discuta duminica despre noul pachet revizuit de sancțiuni pentru Rusia, iar liderii blocului comunitar urmeaza sa se intalneasca luni la Bruxelles. In centrul discuțiilor se afla petrolul, scrie Bloomberg. Uniunea Europeana a propus interzicerea petrolului transportat pe mare…

- ”Presedintele Zelenski ni se va alatura prin videoconferinta la inceputul discutiei noastre privind situatia in Ucraina”, anunta vineri preseidntele Consiliului European Charles Michel in scrisoarea prin care-i invita pe sefii de stat si de guverne din UE la summit. ”Ingrijorarea noastra cea mai imediata…

- Comisia Europeana va permite Ungariei și Slovaciei sa importe petrol din Rusia pana la sfarșitul anului 2023, dupa ce a anunțat un embargo asupra petrolului rusesc, parte a noului pachet de sancțiuni impotriva Rusiei.

- Comisia Europeana va finaliza, cel mai probabil marti, documentul referitor la urmatorul si al saselea pachet de sanctiuni impus de UE Rusiei in urma razboiului sau din Ucraina, care ar include interzicerea cumpararii petrolului rusesc, deoarece exporturile de petrol reprezinta o sursa majora de venituri…

- Rusia a amenintat in mod direct ca va opri livrarile de gaz spre Europa prin conducta Nord Stream 1 pentru prima data de la invazia din Ucraina, conform unor comentarii facute de vicepremierul rus Alexander Novak la televiziunea de stat, relateaza DPA, citata de Agerpres. „Avem dreptul deplin (…) sa…

