Stiri pe aceeasi tema

- Regele Spaniei, Felipe al VI-lea, aflat in carantina de luni, dupa ce fusese in contact cu o persoana testata pozitiv pentru COVID-19, a fost testat negativ vineri, dar va ramane in izolare din precautie, a anuntat Palatul regal, citat de AFP. "Suntem asigurati, dar Alteta sa va ramane in carantina…

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS),Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anuntat duminica seara ca a intrat in carantina dupa ce a fost in contact cu o persoana care a fost testata pozitiv pentru COVID -19, precizand ca nu are niciun simptom al bolii, relateaza AFP, citata de Agerpres.”Am…

- Croatia a inregistrat joi cea mai mare crestere a numarului zilnic de cazuri noi de COVID-19, cu 1.563 de infectari raportate, dintre care circa jumatate in capitala sa, Zagreb, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Capitala Croatiei a raportat joi un record de 705 de cazuri noi de COVID-19, comparativ…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a parasit joi summitul european, la mai putin de o ora de la inceputul acestuia la Bruxelles, dupa ce a aflat ca a fost in contact cu o persoana testata pozitiv pentru COVID-19, transmite Reuters. ''Tocmai am fost informata ca un membru al…

- ''Dupa ce am fost testata negativ de fiecare data, inclusiv in fiecare zi incepand de joi, luni dimineata am fost testata pozitiv pentru COVID-19 fara sa am simptome'', a scris McEnany pe Twitter. In timp ce presedintele Donald Trump este in continuare internat in urma infectarii cu noul coronavirus,…

- Purtatoarea de cuvant a presedintiei americane, Kayleigh McEnany, a anuntat luni ca a fost testata pozitiv pentru COVID-19, relateaza postul CNBC.''Dupa ce am fost testata negativ de fiecare data, inclusiv in fiecare zi incepand de joi, luni dimineata am fost testata pozitiv pentru COVID-19…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi seara ca intra in carantina impreuna cu sotia sa in asteptarea rezultatelor testului COVID-19, transmite AFP, conform agerpres.ro. Mai devreme, Donald Trump afirmase la canalul Fox News ca si-a facut un test COVID-19, dar inca nu are rezultatele,…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi seara ca intra in carantina impreuna cu sotia sa in asteptarea rezultatelor testului COVID-19, transmite AFP. Mai devreme, Donald Trump afirmase la canalul Fox News ca si-a facut un test COVID-19, dar inca nu are rezultatele, dupa testul pozitiv al…