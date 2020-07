Parlamentul croat a aprobat joi investirea noului cabinet de centru-dreapta condus de premierul Andrej Plenkovic, al carui partid, Uniune Democrata Croata (HDZ) a castigat cele mai multe mandate in parlament la alegerile generale organizate pe 5 iulie, informeaza Reuters. Noul guvern de coalitie al premierului Plenkovic este sustinut de doua partide liberale mai mici si de reprezentantii minoritatilor nationale. Plenkovic a condus si fosta coalitie condusa de HDZ in ultimii patru ani. In pofida unei majoritati limitate de 76 de voturi in parlamentul de 151 de locuri de la Zagreb, este de asteptat…