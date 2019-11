Stiri pe aceeasi tema

- Croatia va organiza alegeri prezidentiale pe 22 decembrie, a anuntat joi premierul Andrej Plenkovic, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Actualul presedinte Kolinda Grabar-Kitarovic, candidat al partidului de guvernare Uniunea Democrata Croata (HDZ), va candida impotriva fostului premier Zoran Milanovic,…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, spune ca aceste alegeri prezidentiale s-au desfasurat intr-un perfect anonimat, fara campanie electorala, fara dezbaterile necesare si crede ca acest lucru este un deficit democratic grav si va propune modificarea legislatiei astfel incat campania electorala…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. "Nu a fost usor, cred ca am fost cel mai jignit prim ministru, cred ca judetul Teleorman a fost cel mai criticat, multi ar fi vrut sa-l scoata de pe harta Romaniei, dar noi suntem oameni puternici si mergem inainte si stim ca atunci cand vrem ceva, atunci cand dorim un…

- Premierul libanez Saad al-Hariri a convenit duminica un pachet de reforme cu partenerii de guvernare, pentru atenuarea crizei economice, pe fondul protestelor de amploare care cer inlaturarea elitei guvernamentale marcata de coruptie, transmite Reuters, potrivit news.ro.Oficialii au declarat…

- De cinci ani, presedintele Iohannis nu a mai trecut printr-un studio de televiziune sau de radio. E un fapt, va rog sa verificati!, unic in lume in randul sefilor de state democratice. Cu ochii in foi sau in prompter la declaratiile de presa, presedintele a ratat sistematic sau a fugit de o intalnire…

- Premierul interimar spaniol Pedro Sanchez a informat ca Spania va organiza noi alegeri generale în luna Noiembrie, în contextul în care regele Felipe al VI-lea nu a oferit înca un mandat pentru formarea unui nou Guvern, scrie Mediafax, citând Reuters."Nu exista…

- Premierul britanic Boris Johnson a declarat vineri ca nu ia in calcul demisia, informeaza Reuters. ''Voi merge la Bruxelles, voi obtine un acord si ne vom asigura ca iesim (din Uniunea Europeana) la 31 octombrie, asta avem de facut'', a insistat seful executivului de la Londra. Intrebat…

- Premierul britanic Boris Johnson a anuntat marti seara ca va depune o motiune in parlament pentru a convoca alegeri anticipate, la scurt timp dupa ce o alianta transpartinica a deputatilor a adoptat o motiune ce urmareste amanarea Brexit-ului prevazut pentru 31 octombrie, informeaza AFP si Reuters.…