Croația intră în Schengen. Parlamentul European a dat undă verde Eurodeputații au dat, joi, un vot favorabil pentru aderarea Croației la spațiul Schengen, transmite Reuters. Cu o majoritate de 534-53, parlamentul a votat in favoarea ridicarii controalelor ramase la frontierele dintre spațiul Schengen și Croația. O decizie finala va trebui acum sa fie luata de Consiliul UE, format din cei 27 de lideri de guvern […] The post Croația intra in Schengen. Parlamentul European a dat unda verde appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

