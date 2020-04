Stiri pe aceeasi tema

Senatorul Mihai Fifor (PSD) a transmis luni, dupa decizia autoritaților de a nu nu deschide școlile, liceele și universitațile pana la toamna, ca decizia este buna insa trebuie rezolvata și problema educației online.

Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, Michelle Bachelet, a cerut luni tarilor sa respecte statul de drept in pofida pandemiei de coronavirus, inclusiv prin limitarea in timp a masurilor exceptionale, pentru a evita "o catastrofa" pentru drepturile omului, informeaza AFP.

Presedintele Comisiei pentru educatie din Senat, social-democratul Liviu Pop, afirma ca decizia ca scolile sa ramana inchise in acest an de invatamant este una normala. "E o decizie normala, eu…

- Școlile, gradinițele și universitațile nu se vor redeschide in acest an școlar, a anunțat luni președintele Klaus Iohannis. Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a venit ulterior cu mai multe explicații:Evaluarea Nationala se va sustine din 15 iunieBacalaureatul va incepe cu probele scrise in 22…

- Liderul deputaților PSD, Alfred Simonis, a declarat luni ca dupa ridicarea starii de urgența in Parlament se va inființa o comisie speciala de ancheta privind „achizițiile suspecte” realizate de stat in perioda starii de urgența. Simonis a indicat ca se va incepe cu buticul din Giurgiu care a primit…

- Mai sunt necesare cateva sute de mii de semnaturi, pana la mijlocul saptamanii viitoare, pentru ca initiativa europeana lansata de Consiliul National Secuiesc (CNS) privind protejarea regiunilor nationale sa aiba succes, transmite luni MTI. La strangerea semnaturilor au contribuit masiv și UDMR și…

Europarlamentarul PSD Victor Negrescu solicita intervenția Ombudsmanului European pentru apararea drepturilor muncitorilor sezonieri romani.

- A aparut episodul 44 al Verdictului Politic, rubrica realizata de Dana Budeanu in exclusivitate la STIRIPESURSE.RO. In acest episod, Dana Budeanu explica cum s-au transferat specialiștii din sanatate de la PSD catre PNL și cum, in 2005, liberalii le deschideau dosare penale celor care astazi fac…