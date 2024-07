Stiri pe aceeasi tema

- Uciderea a sase persoane intr-un azil dintr-un mic oras din Croatia a provocat luni un val de emotie in tara, atacul fiind comis, potrivit primelor elemente ale anchetei, de catre un fost jandarm, arestat rapid de politie, relateaza AFP.

- Luni, la scurt timp dupa ora locala 10 (08.00 GMT), politia din orasul croat Daruvar a primit un apel care anunta ca un barbat a ucis si ranit mai multi oameni intr-un azil de batrani. Fortele de interventie au gasit la fata locului patru trupuri neinsufletite si patru raniti care au fost spitalizati…

- O lovitura aeriana israeliana l-a vizat sambata pe seful militar al Hamas, Mohammed Deif, in Fasia Gaza, au declarat un oficial din domeniul securitatii si radioul armatei israeliene. In paralel, Ministerul Sanatatii din enclava a declarat ca in raid au fost uciși cel putin 71 de palestinieni, relateaza…

- Primele concluzii ale anchetei israeliene privind evenimentul de duminica soldat cu numeroase victime in orasul Rafah din sudul Fasiei Gaza sunt ca un atac aerian impotriva comandantilor Hamas a declansat un incendiu masiv in tabara de corturi, in care au murit cel putin 45 de civili palestinieni, potrivit…