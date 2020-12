Stiri pe aceeasi tema

- In contextul cresterii numarului de cazuri de COVID-19, guvernul Croatiei va impune noi restrictii asupra vietii sociale de Craciun si Anul Nou. Oamenii nu vor putea sa-si paraseasca cantoanele de resedinta, intre 23 decembrie si 8 ianuarie, a declarat astazi, la Zagreb, ministrul de interne croat Davor…

- Guvernul Croatiei va impune noi restrictii asupra vietii sociale de Craciun si Anul Nou in contextul cresterii numarului de cazuri de COVID-19, relateaza vineri dpa. Intre 23 decembrie si 8 ianuarie, oamenii nu vor putea sa-si paraseasca cantoanele de resedinta, a declarat vineri, la Zagreb,…

- Ministrul Sanatații polonez a avertizat asupra unui posibil val trei al pandemiei de Covid-19 in noul an si le-a cerut polonezilor sa fie precauti. „Indemn fiecare polonez sa fie responsabil pentru el si pentru cei dragi. Dar stiu ca doar apelurile nu vor fi de folos”, a spus oficialul polonez, conform…

- Polonia va intra intr-o carantina nationala incepand din 28 decembrie pana pe 17 ianuarie, perioada in care vor fi inchise toate hotelurile, mall-urile si partiile de schi, a anuntat joi ministrul polonez al sanatatii, Adam Niedzielski. Acesta a avertizat asupra unui posibil val trei al pandemiei de…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) recomanda sa se poarte masca de protectie la reuniunile in familie de Craciun si la sarbatorile de la sfarsitul anului - in Europa -, a anuntat ea miercuri, avertizand cu privire la un ”risc mare” de intensificare a pandemiei la inceputul lui 2021, in contextul…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei a anunțat, miercuri, ca sunt șanse destul de mari ca primul vaccin impotriva coronavirus sa fie aprobat inainte de Craciun. Șeful statului a mai spus ca inițial vor fi vaccinați medicii si personalul medico-social, urmand persoanele din categoriile de risc.„Exista…

- Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița a declarat la Digi24 ca primele vaccinuri impotriva COVID-19 ar putea fi administrate in Romania chiar anul acesta, intre Craciun și Anul Nou. „Daca autorizația va fi eliberata in 23 decembrie, probabil ca intre Craciun și Anul…

- Belgia, una din tarile europene afectate cel mai grav de coronavirus, a introdus vineri noi restrictii pentru combaterea epidemiei, informeaza Reuters potrivit Agerpres. A fost interzis accesul suporterilor la meciuri si a fost limitat la 200 numarul de persoane din spatiile culturale - teatre, sali…